Linea Verde sui sentieri dell’Alpe Cimbra

Linea Verde Sentieri sale sull’Alpe Cimbra

L’Alpe Cimbra sarà la protagonista di una nuova puntata di Linea Verde Sentieri in onda domani, sabato 8 luglio alle 13 su Rai1. Una puntata all’insegna delle bellezze paesaggistiche e del romanticismo che vedrà i conduttori, Lino Zani e Margherita Granbassi, in cammino sui sentieri degli altipiani cimbri al confine meridionale della provincia di questo territorio, dove storia e cultura si intrecciano con la natura maestosa. Un itinerario che parte dalle acque del Lago di Lavarone per raggiungere il sentiero dei Forti dove Lino Zani, grazie all’aiuto della tecnologia, racconterà un capitolo della storia della Grande Guerra che, in Alpe Cimbra, ha lasciato tracce importanti.

Margherita ha invece raggiunto Luserna, uno dei “Borghi più belli d’Italia”. Qui dopo aver approfondito le origini della lingua cimbra si è quindi incamminata sul “Sentiero dell’immaginario”, 7 km da percorrere tra i boschi attorno all’abitato dove si incontrano una serie di sculture in legno che rimandano ai protagonisti delle leggende del territorio e alle tradizioni cimbre. Grazie all’aiuto di “guide molto speciali”, successivamente ha raggiunto San Sebastiano per visitare un maso tipico gestito da una famiglia che ha la pastorizia nel sangue.

Gian Luca Gasca, l’esperto di montagna, racconta l’ambiente particolare del Becco di Filadonna con le sue torri calcaree facendo quindi tappa al bivacco Vigolana a 2143 metri di altitudine, ai piedi della guglia della “Madonnina”, in una posizione che regala panorami spettacolari su gran parte del Trentino. Qui ha incontrato una delle ragazze selezionate per il progetto CAI Eagle Team che sta formando un gruppo di giovani alpinisti italiani per una spedizione in Patagonia nel 2025. Insieme al compagno di scalata parleranno della loro passione e delle attrezzature tecniche necessarie per arrampicare.

Sull’Alpe Cimbra non mancano gli itinerari da percorrere in bicicletta e per presentare questa attività, sempre Gian Luca ha raggiunto l’altopiano della Vigolana, luogo perfetto per pedalare su sentieri in un’alternanza di saliscendi adatti sia per esperti che per famiglie.

La puntata è stata realizzata grazie al supporto organizzativo di Trentino Marketing, dell’Apt Alpe Cimbra e in collaborazione con il CAI.