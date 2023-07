Meteo, il caldo sul Trentino dura fino a martedì

Anche in Trentino un weekend da 35°

Toccheranno i 35 gradi le temperature massime attese nel fondovalle in Trentino nel fine settimana di Ferragosto. Lo dicono le previsioni di Meteotrentino, che parlano di un cielo per lo più sereno, anche se, soprattutto in montagna, saranno possibili brevi rovesci o temporali, specie nel pomeriggio o alla sera. Dunque l’ondata di caldo che sta […]