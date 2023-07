Il meglio dei tre film festival del Trentino torna sugli schermi con la rassegna CinemAMoRe

Torna anche in questa estate 2023 la rassegna CinemAMoRe, che riporta sugli schermi di alcune affascinanti location della provincia il meglio dei tre film festival del Trentino, ovvero i documentari più belli tra quelli presentati in occasione del RAM film festival Rovereto Archeologia Memorie, del Trento Film Festival e del Religion Today Film Festival.

La rassegna cinematografica itinerante promossa dall’Assessorato alla Cultura della Provincia autonoma di Trento e curata dai suoi tre festival internazionali di cinema, il Trento Film Festival, il Religion Today Film Festival e il RAM (Rovereto Archeologia Memorie) film festival, che quest’anno ne è l’organizzatore, permetterà agli spettatori di viaggiare nel tempo e nello spazio e godere dell’esperienza condivisa del cinema, con spettacolari documentari che testimoniano il patrimonio mondiale, paesaggistico, culturale e umano, valorizzando al contempo le risorse e gli archivi di tre festival che rappresentano tre eccellenze internazionali nei rispettivi ambiti di competenza.

Dal 27 luglio al 22 settembre 2023, il Forte Garda a Riva, Il Castello di Arco, il Cinema Teatro a Lavarone, Il Museo delle Palafitte a Fiavé, il Cinema Teatro di Predazzo, Il Giardino dei Ciucioi di Lavis, il Palazzo assessorile di Cles, la Corte del Municipio di Isera, il Cinema Teatro Monte Baldo di Brentonico, Il Teatro Caproni di Levico Terme accenderanno gli schermi con piccole e grandi storie, narrate attraverso il cinema. Dieci location diverse, talvolta sorprendenti e tutte da scoprire, da nord a sud del Trentino: oltre al cinema la manifestazione celebra infatti la bellezza del nostro territorio e le sue molteplici sfaccettature culturali.

Il programma a cura di Sara Zanatta e Claudia Beretta, seleziona le proposte dei tre festival con il meglio delle ultime edizioni, declinandole in 10 focus tematici intorno ai quali si sviluppa la narrazione filmica: “Segni”, “Mestieri, paesaggi, tradizioni“, “Storia e storie”, “Noi e la Natura”, “Montagna, sfide”, “Donne tra Preistoria e arrampicata”, “Questione di genere”, “Genitori e figli”, “Agricoltura e biodiversità”, “Sogni“. Ma non solo: la novità di quest’anno è che in alcune tappe di CinemAMoRe le proiezioni saranno precedute da incontri in forma di dialogo per conoscere meglio i film selezionati e riflettere sui temi che fanno da filo conduttore delle serate. Non solo registi che raccontano le loro opere e il contesto in cui sono nate, ma anche esperti e docenti universitari che condivideranno con il pubblico le loro ricerche su genere, archeologia, sport, insieme a professionisti chiamati a raccontarci aspetti del loro lavoro. Inoltre in altri casi ci saranno visite guidate o piccoli momenti conviviali, con degustazioni di prodotti tipici, per esaltare le bellezze e le diverse realtà delle località che ospitano l’evento e per dare alle serate anche un tono più leggero ed “estivo”.

Tutti gli appuntamenti sono ad accesso libero e gratuito.