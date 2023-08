Stop del Consiglio di Stato ad abbattimento lupi, Fugatti: “Delusione e incredulità”

Mj5, il Tar di Trento sospende l’ordinanza di abbattimento

Il Tar di Trento ha sospeso l’ordinanza per l’abbattimento di Mj5, l’orso responsabile dell’aggressione ad Alessandro Cicolini in Val di Rabbi lo scorso 5 marzo, accogliendo il ricorso di Leal. “Lav accoglie con gioia questa nuova grande vittoria per la vita degli orsi, che vedrà l’udienza di merito prevista per il 25 maggio su istanza […]