Centro Santa Chiara, ecco il programma di spettacoli 2023/24

È stato presentato nella mattinata di oggi il ricco calendario di appuntamenti proposti dal Centro Servizi Culturali S. Chiara, che da ottobre a maggio andranno in scena nei teatri di Trento (Teatro Sociale, Teatro SanbàPolis, Auditorium S. Chiara), tra danza, teatro, comicità e grandi eventi. Un’offerta sempre più articolata e multiforme, che il Centro S. Chiara riesce a garantire al proprio pubblico grazie alla stretta collaborazione con il Teatro Stabile di Bolzano, uno dei risultati eccellenti del protocollo d’intesa sottoscritto lo scorso anno e che coinvolge anche il Coordinamento Teatrale Trentino.

Oltre alla ricca Stagione del Teatro Sociale, che vedrà quindici titoli in cartellone divisi tra prosa e danza, e che vedrà salire sul palco del più prestigioso teatro della città di Trento illustri esponenti del teatro italiano (Andrea Pennacchi, Rocco Papaleo, Laura Marinoni, Neri Marcorè, Paolo Calabresi, Stefano Massini, Davide Livermore, Filippo Dini, solo per citarne alcuni) e coreografi di fama mondiale come Marcos Morau, Rachid Ouramdane, Angelin Preljocaj, Cristiana Morganti e Silvia Gribaudi, il calendario di spettacoli in programma al Sociale si completa con un ulteriore appuntamento di danza che, a marzo, vedrà in scena la compagnia di Marie Chouinard, una delle artiste più ispirate della danza mondiale, che sarà in scena a Trento con “Le sacre du printemps. The Rite of Spring”, un potente inno alla vita basato su La sagra della primavera (The Rite of Spring) di Igor Stravinsky.

E a fare da anteprima alla Stagione, il 19 ottobre ci sarà in prima assoluta il Nuovo Balletto di Toscana con la nuova creazione firmata dal pluripremiato coreografo tedesco Philippe Kratz dal titolo Red Shoes: un viaggio in danza che prende spunto dal racconto di Hans Christian Andersen e porta lo scenario della fiaba ai giorni nostri.

La proposta del Circuito Danza del Trentino-Alto Adige curato dal Centro S. Chiara non si limita tuttavia alla sola città di Trento, ma nel corso della Stagione approderà anche a Rovereto (Teatro Zandonai) e a Bolzano (con la novità del Teatro Cristallo che andrà ad aggiungersi al Teatro Comunale), ospitando coreografi e compagnie di fama internazionale come il Balletto di Siena, la coreografa canadese Clara Furey, Abbondanza/Bertoni, il duo artistico formato da Ginevra Panzetti ed Enrico Ticconi, la Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto, il Ballet Opera Grand Avignon, la Evolution Dance Theater, il coreografo e danzatore Virgilio Sieni, e molti altri ancora. Un’offerta di danza decisamente articolata e di grande spessore artistico, che toccherà gran parte del territorio regionale, arrivando fino ai teatri di Merano, Vipiteno e Bressanone.

Nel periodo natalizio, inoltre, sul palco del prestigioso teatro cittadino arriverà anche una serie di “Eventi Speciali“: un programma di spettacoli all’insegna della comicità, della musica, della danza e dell’intrattenimento. Il primo appuntamento vedrà protagonista uno tra i volti più amati dal pubblico regionale: l’attore e artista trentino Andrea Castelli. Dopo aver riportato in scena a distanza di trentasei anni il suo primo monologo “Sol” – peraltro con un incredibile successo di pubblico –, Castelli tornerà sul palco del Sociale con Pio. Andata e Ritorno, monologo che ha debuttato nel 1993. Il viaggio dei due amici nel presepio dell’ex professor Severini che sono andati a salutare per Natale fece registrare all’epoca quasi duecento repliche in tutta la regione. Ora, a distanza di trent’anni, Castelli ha deciso di riproporlo, snellendolo e rispolverandolo insieme agli animali parlanti, causa mutazioni genetiche, che nel viaggio lo accompagneranno.

A seguire, dal 24 al 27 dicembre al Sociale sarà possibile vivere la magia del circo con il Gran Gala du Cirque, che a Trento porterà uno spettacolo in prima nazionale assoluta, mentre la conclusione dell’anno (30-31 dicembre e 1 gennaio) sarà affidata ai The Black Blues Brothers, tra circo contemporaneo e commedia musicale. Il calendario degli Eventi Speciali del Centro S. Chiara verrà completato con due ulteriori appuntamenti: il 23 dicembre il Balletto di Mosca – Russian Classical Ballet porterà sul palco dell’Auditorium S. Chiara di Trento un classico del balletto natalizio come Lo Schiaccianoci di P.I. Cajkovskij (con la coreografia di Marius Petipa), mentre il 31 dicembre e l’1 gennaio la pluripremiata coreografa e ballerina spagnola Blanca Li, approderà al Teatro Comunale di Bolzano con la propria versione moderna del balletto di Cajkovskij: una versione hip hop dello Schiaccianoci, reinterpretato in stile urbano in maniera stupefacente.

L’Auditorium S. Chiara, invece, è pronto ad accogliere il pubblico con una serie di appuntamenti per tutta la famiglia: sei spettacoli all’insegna della grande comicità, del teatro e del divertimento. Si comincia il 6 e 7 gennaio con Quasi Amici, spettacolo tratto dall’omonimo film di successo di Toledano e Nakache, che vedrà in scena Massimo Ghini e Paolo Ruffini, per proseguire il 23 e 24 gennaio con l’irresistibile comicità di Ale e Franz ed il loro Comincium. Il 17 e 18 febbraio toccherà alla danza del Balletto di Roma, in scena con Giulietta e Romeo, balletto in due atti liberamente ispirato alla tragedia di William Shakespeare, che vedrà come interpreti sul palco Carola Puddu e Paolo Barbonaglia (ex allievi della scuola di “Amici di Maria De Filippi”). A seguire, il 25 febbraio arriverà dall’Australia l’ensemble C!RCA (uno dei più premiati al mondo) con Humans 2.0, un’esplorazione dei limiti fisici del corpo umano, mentre il 27 e 28 febbraio il palco dell’Auditorium ospiterà una commedia ‘gialla’ senza tempo come Trappola per topi di Agatha Christie, che vedrà protagonista Ettore Bassi. Il 19 e 20 marzo, infine, spazio al grande talento di Chiara Francini e al suo racconto tra musica e vicende personali dal titolo Forte e Chiara. Un one woman show in cui l’attrice toscana ripercorre la sua vita, unica eppure così simile a quella di tanti altri.

Parallela alla tradizionale Stagione da ottobre a maggio si snoda la seconda edizione della Stagione Regionale Contemporanea, realizzata in collaborazione tra il Centro Servizi Culturali S. Chiara di Trento e il Teatro Stabile di Bolzano, che quest’anno comprende 22 recite tra Bolzano e Trento. Tra i protagonisti troviamo Motus, The C!rca Ensemble, la compagnia catalana El Conde de Torrefiel, le performance di danza di Clara Furey, Yinka Esi Graves, ma anche gli spettacoli di Paolo Rossi, Gipo Gurrado, Elvira Frosini e Daniele Timpano, Paolo Valerio, Claudio Autelli e Mattia Torre. Prima di intraprendere il tour nazionale, faranno tappa nell’ambito della Stagione Regionale Contemporanea quattro coproduzioni firmate TSB: “L’interpretazione dei sogni” di Stefano Massini al secondo anno di tournée e i nuovi allestimenti: “Le Serve” di Jean Genet diretto da Veronica Cruciani e interpretato da Eva Robin’s, Beatrice Vecchione e Matilde Vigna; “Orazio” di e con Paolo Mazzarelli e “Bidibibodibiboo”, nuovo spettacolo scritto, diretto e interpretato da Francesco Alberici. A grande richiesta, la Stagione Regionale Contemporanea porterà nuovamente in regione RezzaMastrella, al Teatro SanbàPolis con “Hybris” e “Pitecus”, oltre a Romeo Castellucci, che al SanbàPolis porterà il lavoro dal titolo “Il Terzo Reich”. Il Teatro SanbàPolis ospiterà anche la produzione di AZIONIfuoriPOSTO e Pluraldanza (in coproduzione con il Centro S.Chiara) dal titolo “Rimaye”.

