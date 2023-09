Elezioni provinciali, aperta la seconda giornata per il deposito delle candidature

I ricordi del fotografo Piero Cavagna. Mercoledì i funerali a Trento

Sono tanti i ricordi di Piero Cavagna che le persone che l’hanno conosciuto e apprezzato gli stanno dedicando sui social in queste ore. Il fotografo trentino, morto sabato, all’età di 63 anni, in un tragico incidente in montagna in Valle dei Laghi, era stato per anni collaboratore del quotidiano “L’Adige”. I funerali di Piero Cavagna […]