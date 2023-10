Amministrative, l’affluenza in Trentino si ferma al 64,05%

Si ferma al 64,05 la percentuale relativa all’affluenza ai seggi per le elezioni amministrative 2020 in Trentino. Un risultato in linea con quello della precedente tornata elettorale, che aveva fatto registrare un’affluenza pari al 63,93%. Rimane inferiore alla media provinciale il dato relativo al solo comune di Trento, dove ha votato il 60,93% degli aventi diritto. Di […]