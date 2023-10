A Rovereto un incontro per la tregua a Gaza: “Fermiamo la violenza, riprendiamo per mano la Pace”

Sulla scia dell’appello nazionale “Israele-Palestina: fermiamo la violenza, riprendiamo per mano la Pace”, promosso dalla Coalizione “Assisi Pace Giusta”, venerdì 27 ottobre anche a Rovereto si darà contributo nella giornata mondiale di preghiera e digiuno promossa da Papa Francesco sulla crisi mediorientale e nella settimana Internazionale ONU per il Disarmo promossa dalla “Rete italiana Pace e Disarmo”.

L’appuntamento è con un ritrovo di Pace dal titolo “Israele – Palestina: fermiamo la violenza!”, che si svolgerà alle ore 17.30 al Centro educazione alla Pace di Via Vicenza, 5 a Rovereto, per condannare ogni forma di violenza, per salvare vite umane, per chiedere una pace giusta che riconosca a palestinesi e israeliani la stessa dignità, la stessa libertà, gli stessi diritti, la stessa sicurezza. Sarà svolta una lettura e condivisione delle analisi legate alla questione palestinese con la visione politica “due Stati per i due Popoli”.

Alle ore 18.45 in P.zza Erbe, sempre a Rovereto, si svolgerà una catena di pace intorno alla fontana: una fiaccolata silenziosa con solo bandiere della Pace, per chiedere un cessate il fuoco e garanzie per l’aiuto umanitario.

L’appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza, ed è promosso dal Centro Pace di Rovereto, dall’A.N.P.I. “Angelo Bettini” di Rovereto e dal Cantiere di Pace del Trentino. Aderiscono: A.N.P.I. Trento, associazione Taiapaia, circolo Arci di Brentonico, Sinistra Italiana Del Trentino, CAVA Coordinamento Associazioni della Vallagarina per l’Africa, Cortili di pace di Pergine, circolo ARCI di Brentonico