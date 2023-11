Rovereto, stanziati 500 mila euro per fronteggiare il maltempo

La Giunta Comunale di Rovereto ha deciso di stanziare 500 mila euro per rafforzare ulteriormente le difese dal maltempo, rafforzando le opere di messa in sicurezza a fronte delle allerte diramate dalla protezione civile, come la sistemazione e la riqualificazione stradale e il rafforzamento del sistema idraulico. Una decisione nata a fronte delle sempre più frequenti allerte meteo, che mettono a prova la tenuta del sistema geologico ed idraulico.

“Abbiamo visto come la città si fosse preparata nel corso degli anni – spiega la Sindaca reggente Giulia Robol – e, a parte lo smottamento su via Vicenza, prontamente affrontato e risolto, non abbiamo avuto particolari situazioni di disagio, anche grazie al grandissimo impegno profuso dai Vigili del Fuoco, dalla Polizia Locale, dai tecnici e dalle maestranze di Novareti e dai tecnici comunali che con costanza hanno garantito un continuo monitoraggio e specifiche azioni durante l’intero corso dell’emergenza. Tuttavia è evidente che questi fenomeni estremi sono sempre più frequenti e per questo abbiamo deciso, con la Giunta comunale, di intervenire ulteriormente. L’Ufficio tecnico ha evidenziato quelle che sono delle possibili criticità sulle quali è possibile intervenire in tempi rapidi per garantire che in futuro non si verifichino problemi”.

Per quanto riguarda il versante sovrastante la Strada Provinciale 46, quello che ha ceduto per effetto delle acque di sgrondo, la frana è stata trattenuta da barriere paramassi già poste in opera. L’intervento ha comportato la chiusura stradale per poco tempo, tuttavia l’amministrazione ha progettualizzato e realizzato le prime opere di difesa e di contenimento del versante (spesa presunta € 170.000,00). La Giunta ha poi previsto opere di sistemazione e riqualificazione di una strada a margine di via Jacob interessata da evidenti situazioni di criticità. Grazie ad un puntuale monitoraggio e alla definizione di un iter progettuale accelerato il collegamento verrà sistemato in tempi rapidi (spesa presunta € 180.000,00). Una particolare importanza assume la realizzazione di opere di presidio idraulico di viale dei Colli (spesa presunta € 25.00,00); la sistemazione di tratti di asfalto ammalorato per le recenti piogge in zona industriale (spesa presunta € 50.000,00) e la in località S.Ilario (spesa presunta € 50.000,00). Sono stati previsti interventi di manutenzione diffusa per procedere alla sistemazione di buche localizzate lungo le strade (spesa presunta € 20.000,00) e altri presidi per lo smaltimento delle acque e la realizzazione di piccoli dispersori idraulici (spesa presunta € 30.000,00). Alcune azioni sono già state poste in essere mentre altre richiedono qualche mese per la messa in totale sicurezza dei siti interessati.

“Le opere saranno realizzate nel più breve tempo possibile – conclude Robol – Rovereto ha retto bene queste ultime ondate di maltempo, ma occorre essere preparati e con una continua opera di manutenzione e miglioramento possiamo provare a prevenire effetti dannosi di fenomeni devastanti come quelli che hanno provocato così tanti danni in altre zone del Trentino”.