A Trento due giornate in ricordo di Paolo Bari, sulla “Stampa e circolazione della cultura anarchica”

Si terrà il 27 e il 28 novembre 2023, negli spazi di Palazzo Paolo Prodi, sede del Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento, e l’Officina dell’Autonomia di Via Zanella 1/A, a Trento, il secondo convegno in ricordo di Paolo Bari, deceduto a Trento il 26 novembre 2021.

Figlio di un profugo istriano di Pola, Paolo Bari è nato a Trento nel 1953. Si è avvicinato all’anarchismo fin dagli anni del liceo, sia come militante che come studioso della cultura anarchica. Laureato a Bologna in filosofia e in storia contemporanea ha insegnato per 40 anni nei corsi serali per lavoratori e stranieri, e in carcere. Nel tempo ha raccolto una ingente quantità di materiale relativo alla storia dell’anarchismo italiano e internazionale che ha donato alla Fondazione Museo storico del Trentino e che sarà oggetto, nel corso del 2023, di una mostra documentaria.

L’appuntamento, dal titolo “Stampa e circolazione della cultura anarchica – Colloqui Paolo Bari 2023“, si aprirà lunedì 27 novembre alle ore 16 presso Officina dell’Autonomia, con i Saluti istituzionali e un ricordo di Paolo Bari con Franco Ianeselli, presidente Associazione Museo storico in Trento, Giuseppe Ferrandi, direttore Fondazione Museo storico del Trentino, Roberto Gozzaldi e Flavia Andreatta, e sarà presieduto da Valeria Giacomoni e Andrea Binelli.

Di seguito il programma degli interventi:

Lunedì 27 novembre 2023 presso Officina dell’Autonomia, Via Zanella 1/A, Trento

16:30 Federica Ermacora, “Emma Goldman e la diffusione del pensiero anarco-femminista: un’arma per l’emancipazione delle donne”

17:15 Lorenzo Vicentini e Enzo Ianes presentano con Enrico Acciai il volume “Un’alba sorgerà”: internazionalisti trentini e sudtirolesi nella guerra civile spagnola (Trento. Fondazione Museo storico del Trentino, 2023)

18:00 Francesco Codello, “Per un anarchismo propositivo”

18:45 Noa Broseghini e Lucia Petti, “Caratteri dell’anarchismo. Una mostra bibliografica sulla collezione di periodici anarchici donata da Paolo Bari alla Fondazione Museo storico del Trentino”

Martedì 28 novembre 2023 presso aula 001 del Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento

9:00 Saluti istituzionali

9:15 Modera Andrea Binelli: Alessandro Fambrini, “Dio, vita, ebbrezza, caos: Erich Mühsam e la rivoluzione”; Massimiliano De Villa, “«L’anarchia è la vita degli uomini che sono sfuggiti al giogo»: l’anarchismo di Gustav Landauer”; Fulvio Ferrari, “Dopo la sconfitta: Stig Dagerman, la Spagna e la militanza anarco-sindacalista”

11.00 Modera Mirko Saltori: Valeria Giacomoni, “Anarchismo, antimilitarismo e utopia: Maria Luisa Berneri e la stampa inglese”; Davide Turcato, “Illustre e sconosciuto: la circolazione degli scritti di Errico Malatesta”

14.00 Modera Enzo Ianes: Lorenzo Vicentini e Mirko Saltori, “Un socialista eretico e libertario: la figura e le carte di Emilio Strafelini (1897-1964)”; Francesco Scrinzi, “Silvio Baldessarini, antifascista trentino”

15:00 Modera Umberto Tulli: Toni Senta, “L’emigrazione anarchica di lingua italiana e il ruolo della stampa periodica. Una prospettiva storica”; Giorgio Sacchetti, “«Autogestione»: rivista trimestrale per l’azione anarcosindacalista (1978-1986). Un progetto condiviso da Paolo Bari”

16:15 Conclusioni e chiusura dei lavori