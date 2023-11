12 speaker e performer al Santa Chiara per i 10 anni di TedX Trento

Saranno 12 gli speaker e performer, tutti animati da entusiasmo, passione e voglia di condividere la propria storia, che sabato 25 novembre, a partire dalle 15, si alterneranno sul palco dell’Auditorium Santa Chiara di Trento per festeggiare i 10 anni dalla prima edizione di TEDx Trento, con “X – 10 anni di Idee”. Coraggio, innovazione, creatività, diversità, ma anche talento, valore, emozione. C’è tutto questo e molto altro nel vocabolario di TEDx Trento, l’evento dedicato alle ideas worth spreading – le idee che meritano di essere condivise – arrivato a Trento nel 2013 dopo aver spopolato nelle più grandi città americane ed europee.

Le conferenze TED – Technology Entertainment Design – nascono nel 1984 nella Silicon Valley su iniziativa di una fondazione no profit. La “X” si aggiunge poi per indicare gli eventi organizzati in maniera indipendente da realtà attive sul territorio. In questo gruppo rientrano le iniziative promosse a Trento dal gruppo di appassionati e appassionate guidato dalla licenziataria Mirta Alberti. Nelle dieci edizioni del TEDx Trento si sono alternati sul palco oltre 150 tra speaker e artisti, con 7mila spettatori in sala e oltre 35mila collegati alla diretta streaming.

All’Auditorium ci saranno Ivan Basso, “Ivan il terribile”, uno dei migliori ciclisti professionisti degli anni 2000; Giulia Bettagno, affermata manager del settore vitivinicolo; Luca Pianegiani, creativo digitale, docente universitario a Milano e Trento; Thomas Conci, archeologo, graphic designer, guida naturalistica e istruttore di tecniche di sopravvivenza; Luisa De Marco, prima ricercatrice all’Istituto di Nanotecnologia del Consiglio nazionale delle Ricerche; Caterina Borgato, esperta culturale di lungo raggio per i progetti Kel12-Viaggi Levi e NatGeoExpedition; Paola Rizzitelli, wellness economy strategist e cofondatrice dell’associazione La Medicina Olistica; Giuseppe Gatti, imprenditore e formatore immobiliare, autore di cinque libri; Giulia Giordano, docente all’Università di Trento, di recente vincitrice di un finanziamento dell’European Research Council per lo studio di strumenti matematici contro le epidemie.

A intervallare i talk ci saranno le performance di Train de Swing, ensemble composta da Massimiliano Sartori, Carlo Stupiggi Alessandro Ruocco e Andrea Ruocco al contrabbasso, e quella di BandaStorta, gruppo musicale composto da Emiliano Tamanini, Davide Salata, Fabrizio Carlin, Giorgio Bebebri e Filippo Tonini. Federica Chiusole, attrice e formatrice in teatro, comunicazione e cittadinanza attiva, leggerà un testo in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. Host della giornata saranno Marianna Zanatta e Walter Klinkon.

«Vogliamo dedicare questa decima edizione alla “X” – dice Mirta Alberti – un simbolo universale con molti significati. Rappresenta l’incrocio di strade, di idee o di culture diverse. È il punto in cui le connessioni avvengono, dove le persone si incontrano per condividere esperienze e conoscenze. Rappresenta l’intersezione tra l’innovazione e la tradizione, l’audacia e la saggezza. Ma è anche il segno usato per indicare l’incognita, la variabile, il fattore “talento”, la moltiplicazione. E naturalmente, simboleggia alla perfezione il nostro decennale».

L’evento è realizzato in collaborazione con Università di Trento, Fondazione Cassa Rurale di Trento, Dolomiti-Val di Fassa, Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento, Pervoice, Sant’Orsola, Cassa Centrale Banca, Banking Care Academy, Cassa Rurale Alta Valsugana, Co.di.Pr.A, Asnacodi, Agri2000, SP Broker, Abitare Design, Italnolo, Cantina Rotaliana, Alfio Ghezzi Bistrot, Scuola di alta formazione Tione, Esperia, Trentino Digitale. Con il patrocinio della Provincia Autonoma di Trento e del Comune di Trento.

