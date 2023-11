Consiglio regionale, Paccher presidente e Noggler vice

Il leghista Roberto Paccher è stato eletto presidente del Consiglio regionale con 30 voti, mentre Josef Noggler (Svp) è stato nominato vicepresidente.

“Questa mia presidenza nasce come presidenza temporanea“, ha specificato Paccher. “Il nostro auspicio – ha aggiunto parlando dei dibattiti interni alla politica locale, sia trentina che altoatesina – è che la dialettica non finisca per tramutarsi in un muro contro muro, perché la gente si attende dalla politica risposte concrete che non possono essere trascinate troppo nel tempo”.

I consiglieri che hanno votato per l’elezione del presidente del Consiglio regionale sono stati 48. Paccher ha ottenuto 30 voti, seguito da Lucia Coppola di Alleanza verdi e sinistra (4 voti), con 9 schede bianche e 5 schede nulle. Sono usciti dall’aula il Partito Democratico del Trentino e Campobase e non ha votato neanche la consigliera di Fratelli d’Italia Francesca Gerosa.