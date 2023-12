OnOff, in un mese 818 viaggi e più di 1200 passeggeri per il trasporto pubblico notturno a chiamata

In via Garibaldi, a Trento, diventa strutturale il divieto di transito ad auto

In via Garibaldi, a Trento, diventa strutturale il divieto di transito ad auto, furgoni e moto. Il divieto riguarda in particolare il tratto compreso tra via Dordi e piazza Duomo. Il provvedimento era stato istituito in via provvisoria lo scorso novembre per privilegiare il transito pedonale e ciclabile, in considerazione del fatto che tale via, […]