Per la Giornata dei Diritti Umani, a Rovereto la proiezione del film “Sea Sorrow – Il dolore del mare”

Domenica 10 dicembre, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti Umani, che si celebra quest’anno nel giorno del 75° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (10 dicembre 1948-2023) le associazioni per la Pace di Rovereto organizzano la proiezione del film “Sea Sorrow – Il dolore del mare”.

L’appuntamento, inserito all’interno del programma promosso dal “Forum trentino per la Pace e i Diritti Umani”, è promosso dal Centro Pace ecologia e diritti, La Foresta, ANPI Rovereto-Vallagarina e C.A.V.A. della Vallagarina, e si terrà domenica 10 dicembre alle 17.30 negli spazi della Foresta, adiacenti alla stazione FS di Rovereto, in Piazzale Orsi.

“Il dolore del mare” è una riflessione sulla tragedia dei rifugiati di ogni tempo, con un’alternanza tra immagini e interviste attuali e testimonianze del passato. Il film esce in Italia, con il patrocinio dell’Alto commissariato dell’Onu per i rifugiati (Unhcr), il 20 giugno, in occasione della Giornata mondiale del rifugiato. Ma anche nel settantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani (10 dicembre 1948). Presentato al Festival di Cannes, al Festival del Cinema di Roma e al Festival del Giornalismo di Perugia, il film rappresenta una riflessione molto personale sull’odierna situazione di crisi che vivono i rifugiati. Gli occhi sono quelli degli attivisti e rifugiati che raccontano il loro passato e il loro presente in un documentario toccante che ci spinge a riflettere sull’importanza dei diritti umani.