A Trento una fermata aggiuntiva per gli autobus turistici

Arriva una nuova fermata per gli autobus turistici in prossimità del MUSE, a Trento. Attualmente infatti manca un’area per lo stallo degli autobus in prossimità del museo e l’attuale fermata dei mezzi, di fronte all’ingresso del MUSE, nel mezzo della sede stradale, crea una condizione di pericolo e un intralcio per la viabilità urbana.

La fermata, lunga 30 metri per la fermata dei pullman (68 metri totali), sarà realizzata nella seconda metà del 2024 sul lato est di corso del Lavoro e della Scienza, di fronte al nuovo edificio dell’Itas. Il costo del progetto è di 250.000 euro.

Il percorso pedonale si svilupperà verso nord, lungo il confine con la ferrovia, fino all’attraversamento pedonale che conduce verso la Buc e il cuore del quartiere.

L’area di sbarco dei turisti sarà ampia con elementi di arredo come le panchine già in uso nel parco della Albere, per permettere una sosta agevole. L’area retrostante la zona pavimentata sarà verde e alberata. Saranno recuperati, se possibile, gli ontani presenti attualmente nell’area. Verso la sede stradale un’aiuola di arbusti da fiore, da bacca e aromatici costeggerà e separerà il percorso pedonale dalla sede stradale ad ovest per il tratto fino all’attraversamento di via A. Maestri; anche il golfo sarà protetto da un’isola verde rispetto la sede stradale.