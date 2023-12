Tv, a fine anno Trentino protagonista su Rai1 e Mediaset

“The Book of Vision”. Il Trentino al Festival del Cinema di Venezia

Ci sarà anche un po’ di Trentino al prossimo Festival del Cinema di Venezia, quando, durante la Settimana Internazionale della Critica, sarà presentato “The Book of Vision“. Il nuovo film diretto da Carlo S. Hintermann, sostenuto anche dalla Trentino Film Commission e girato in diverse location della nostra provincia è stato infatti scelto per aprire […]