A Tenna nascerà il Parco della Memoria degli Alpini

Nascerà a Tenna il Parco della Memoria degli Alpini, un progetto dell’Associazione Nazionale Alpini e del Comune di Tenna che, nell’autunno 2024, vedrà la rinascita di un’area devastata da Vaia, destinata a diventare un riferimento per tutto il Trentino.

“Questo progetto è nato all’indomani della tempesta Vaia grazie al contributo di tutti i trentini che hanno devoluto attraverso l’iniziativa dei panettoni per Natale – ha ricordato Paolo Frizzi, presidente dell’Associazione Nazionale Alpini di Trento – è il primo progetto al quale abbiamo pensato allora e ci teniamo particolarmente. Il Bosco della Memoria sarà frutto del lavoro degli Alpini e marcia con le proprie gambe. È particolarmente significativo poter realizzare un luogo della memoria laddove cento anni fa era stata ripiantata una pineta, all’indomani della Prima guerra mondiale. Diventerà un luogo simbolico per tutto il Trentino”.

Presente alla conferenza stampa anche il sindaco di Tenna, Marco Nicolò Perinelli. “Il nostro paese – ha detto – è caratterizzato da importanti testimonianze del primo conflitto mondiale, tra cui il Forte, da poco reso fruibile e questo Parco si colloca in un’area centrale rispetto ai diversi percorsi ciclopedonali che mettono in collegamento i due laghi, oltre che la Via Claudia Augusta e la Via Romeo-Germanica. Il Parco diventerà così un punto focale non solo per tutti i gruppi Alpini del Trentino, che avranno così una sede per eventi e manifestazioni all’aperto, ma anche per tutti i visitatori che avranno modo di conoscere la storia della nostra terra e la straordinaria realtà che i Gruppi del Trentino rappresentano, una forza unica di volontariato ed elemento centrale del tessuto sociale della nostra terra”.

Alla conferenza stampa ha partecipato anche una delegazione del Gruppo Alpini di Tenna, con il capogruppo Carlo Motter e il consigliere nazionale Maurizio Pinamonti.

La progettista Debora Cont ha spiegato che, per il progetto, è prevista la sistemazione del sentiero esistente, che diventerà interamente sbarrierato per consentire l’accesso anche alle persone con disabilità, la realizzazione di un nuovo sentiero non sbarrierato di rientro che parte dal belvedere con vista sul panorama del sottostante lago di Levico e che consente di raggiungere la baita; il rifacimento e messa in sicurezza dei parapetti in legno del cosiddetto “belvedere grande”; la realizzazione in area adiacente la baita alpina di un anfiteatro realizzato in legno per spettacoli/incontri; la realizzazione di opere di recinzione e cartellonista divulgativa in materiale compatibile con i luoghi.

All’interno dell’area boschiva verrà effettuata nel tempo, grazie anche alla preziosa collaborazione del Servizio Foreste della Provincia autonoma di Trento, una piantumazione di essenze varie e troveranno collocazione opere d’arte e sculture realizzate in legno o ferro sul concetto di memoria collettiva universale. Segnatamente le sculture rappresenteranno idealmente i caduti di tutte le guerre a cui si legano le 20 zone territoriali in cui è suddivisa geograficamente la sezione Ana di Trento.

All’interno dell’area troveranno anche collocazione altre due opere d’arte: una a ricordo dei caduti del Corpo Forestale della Provincia autonoma di Trento ed un’altra a ricordo dei caduti di tutte le guerre del Comune di Tenna. Tutta l’area ricadente nel perimetro di tale percorso verrà ripristinata ed abbellita con idonea semina di erba e piantumazione di essenze legnose, secondo le direttive dell’autorità forestale competente; nell’area, per far comprendere appieno il significato del memoriale, verrà collocata idonea segnaletica in materiale compatibile con i luoghi. Siglata la convenzione e approvato il progetto, ora si tratta di ottenere le ultime autorizzazioni necessarie.