Al Vigilianum venerdì 19 gennaio il concerto per la pace della Corale Bella Ciao

Venerdì 19 gennaio (ore 20.30) il Polo culturale diocesano Vigilianum di via Endrici 14, a Trento, ospiterà il concerto per la pace della Corale Bella Ciao, diretta dal maestro Tarcisio Battisti. L’incontro, promosso dal nostro settimanale in collaborazione con l’Atlante delle Guerre e dei Conflitti nel Mondo e con il Forum trentino per la Pace e i Diritti umani, è intitolata “Il diritto alla memoria”.

La serata verrà condotta dal direttore dell’Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo Raffaele Crocco. L’ingresso è gratuito.