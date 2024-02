Torna la Bondonail, sulle ciaspole alle Viote per la solidarietà

Svincolo via Brennero-SS47, tra il 28 novembre e il 2 dicembre chiusura notturna

Lavori in corso sullo svincolo tra via Brennero e la SS47 della Valsugana. Il Comune di Trento sta lavorando al suo consolidamento. Durante le fasi di montaggio del ponteggio sospeso su via Brennero, nel periodo compreso tra il 28 novembre e il 2 dicembre nella fascia notturna dalle 21 alle 5, sarà necessaria l’interruzione del […]