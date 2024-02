Le Acli trentine e Italia Nostra lanciano un ciclo d’incontri dedicato alla montagna

Tragico incidente in montagna. Addio al fotografo Piero Cavagna

È morto all’età di 63 anni, in un tragico incidente in montagna in valle dei Laghi, nel pomeriggio di oggi sabato 8 ottobre, il noto fotografo trentino Piero Cavagna. Cavagna sarebbe inciampato, precipitando per circa 40 metri mentre, assieme alla moglie, stava percorrendo il sentiero delle Cruze tra malga Bael e Margone, sopra l’abitato di […]