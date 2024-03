Lunedì 11 marzo la Cattedra del Confronto: “Vita artificiale con Maria Chiara Carrozza e Renzo Pegoraro

Cattedra del Confronto: lunedì 28 si parla di “fraternità” con la filosofa Guanzini e lo scrittore Albinati

Saranno la teologa e filosofa Isabella Guanzini e lo scrittore e sceneggiatore Edoardo Albinati a chiudere, lunedì 28 marzo alle ore 20.45 al Collegio Arcivescovile l’edizione 2022 della Cattedra del Confronto, tornata quest’anno in presenza per affrontare il tema “Per una cittadinanza condivisa”, strutturato in tre serate con tre parole chiave: uguaglianza, libertà, fraternità. Proprio la parola “fraternità” sarà al centro della riflessione della terza ed ultima […]