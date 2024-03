L’Arcivescovo emerito Giancarlo Maria Bregantini martedì 26 marzo all’oratorio di Denno

Trascorrerà la Pasqua di Resurrezione in Trentino l’Arcivescovo emerito Giancarlo Maria Bregantini, che martedì 26 marzo alle 20.30, all’oratorio di Denno, incontrerà la comunità della Valle di Non in occasione di una serata pubblica promossa dal Parroco Don Daniele Armani, dalla casa editrice la Grafica di Mori, in collaborazione con la libreria Ancora di Trento.

Occasione la presentazione del testamento spirituale di Padre Giancarlo, contenuto nel secondo capitolo del libro “I volti della fede”, che racchiude il suo percorso spirituale: dall’entrata in seminario fino al termine del suo mandato vescovile svolto prima nella diocesi di Locri-Gerace e poi in quella di Campobasso Bojano.

Monsignor Bregantini è stato uno dei vescovi della Chiesa cattolica che più si è impegnato per una “Chiesa povera per i poveri”, invocata da Papa Francesco fin dalla sua elezione nel 2013, sia come responsabile della Pastorale del Lavoro nell’ambito della Conferenza Episcopale Italiana sia nella sua missione vescovile in Calabria e in Molise. Animeranno la presentazione Don Daniele Armani e Cristina Zanghellini, operatrice culturale di Lavis.

Il ricavato della vendita del libro sarà devoluto al Custode di Terra Santa, Padre Francesco Patton, per le emergenze umanitarie insorte dopo la guerra scoppiata il 7 ottobre in Medio Oriente.