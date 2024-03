Settimana Santa: il calendario delle celebrazioni in cattedrale con l’arcivescovo Lauro

Settimana Santa, il calendario delle celebrazioni in Cattedrale con il vescovo Lauro

Ecco le celebrazioni in Cattedrale per la Settimana Santa (nel rispetto delle ultime disposizioni anti-Covid). In grassetto quelle presiedute dall’arcivescovo Lauro Tisi. Indicate con un solo asterisco * le celebrazioni trasmesse in streaming sul canale YouTube della Diocesi di Trento e da Telepace Trento, con due asterischi ** quelle trasmesse solo da Telepace Trento (canale 12). 10 aprile – DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE […]