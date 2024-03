Nel fine settimana di Pasqua torna il Torneo Internazionale “Città della Pace

Un’edizione passata del Torneo Internazionale Citta della Pace

Come da tradizione, durante il fine settimana di Pasqua, dal 28 al 31 marzo, di disputerà a Rovereto il Torneo Internazionale “Città della Pace”, giunto quest’anno alla sua edizione numero 36. Saranno tre le discipline sportive coinvolte quest’anno: il calcio (categorie U8, U11, U13, U15, U17, Women Open Age e Women Under 15), il basket (U10) e la pallanuoto (U12). Nella giornata di sabato a Lizzana si terrà anche un triangolare dimostrativo della categoria “Special” del torneo di calcio, riservata a calciatori e calciatrici con disabilità intellettivo-relazionali e patologie psichiatriche. In totale, le squadre partecipanti saranno più di 130, per un totale di 2000 atleti di tutte le età che vivranno a Rovereto un fine settimana di sport e festa.

Le nazioni partecipanti al Torneo, quest’anno, saranno 9, con la conferma della Germania (con il Vöringen, l’Anhausen e il Burk della gemellata città di Forcheim), dell’Austria (con l’altra gemellata del Kufstein e la prima squadra straniera nella storia del torneo di pallanuoto, Wasserball Tirol), dell’Albania (con la tradizionale partecipazione del AK Shkodra) e della Polonia (che ritorna con i campioni dell’anno scorso del Gornik Zabrze). Ritornano dopo qualche anno anche la Repubblica Ceca, con gli Under 8 della gemellata Dolni Dobrouc, e il Kosovo, con tre squadre del FC Ulpiana. Confermatissimi Giappone (con le Milan Academy di Aichi, Under 11, e Chiba, Under 15) e Kuwait (Milan Academy Loyac, nell’Under 11 e Under 13). La nona nazione è ovviamente l’Italia, con una forte presenza di squadre locali, ma anche di altre squadre che si faranno parecchi chilometri per esserci, come Barbato Football Academy (Lazio) e ASD Vallescrivia (Liguria).

Da giovedì a sabato, inoltre, nel Cortile Urbano di via Roma, sarà allestito il Villaggio dello Sport, dove durante il giorno ci sarà la possibilità (per i più piccoli ma non solo) scoprire alcuni sport che verranno a presentare le loro attività (tra cui pallavolo, lotta, calcio a 5 e qwan ki do), ma anche di giocare liberamente nelle varie postazioni di giochi sportivi che verranno allestite. La sera spazio alla musica e agli spettacoli: giovedì sera musica live in collaborazione con UploadSounds, con le esibizioni di Coboolt, Pera e Maude; venerdì sera spazio al Welcome Show con ASD Life, 4Fusion Dance School e i tessuti aerei di FuoriQuotA; sabato sera invece DJ set con VISIO; tutti i giorni, dalle 18, l’aperitivo sportivo con DJ set con CARPA e BLACK PHILLIP form NOPE ent. Verrà poi allestito un info point del torneo dove sarà possibile acquistare merchandising, sarà presente un food truck e un grande ledwall trasmetterà le immagini dei più grandi successi sportivi italiani, per respirare sempre aria di sport.

Numeri importanti per quanto riguarda il progetto Junior Team, che coinvolge come volontari giovani delle scuole superiori e dei primi anni di università come volontari sui campi durante l’evento. Le adesioni sono state davvero tantissime: saranno 120 i ragazzi che si daranno da fare durante il weekend di Pasqua nelle attività più disparate: accompagnare e supportare le squadre straniere, gestire la logistica dei siti gara, dal momento agonistico agli eventi collaterali, dall’info-point alla vendita del merchandising; gestire i momenti di animazione, le attività legate alla comunicazione e ai social network e molto altro ancora. Un solo obiettivo comune: rendere il #tdp2024 indimenticabile. Se a loro sommiamo i 25 membri dello staff, i 25 Responsabili Sito Gara, i fotografi, i videomaker, i volontari selle società sportive e le tantissime altre figure coinvolte, arriviamo ad oltre 250 volontari.

Quest’anno lo Stadio Quercia, luogo delle finali della domenica sera, delle premiazioni e della Cerimonia di Chiusura avrà una capienza limitata a causa dei lavori di costruzione della nuova tribuna. Per questo motivo, la domenica a partire dalle 17 sarà possibile accedere allo Stadio solamente con un apposito braccialetto, che verrà consegnato dal Comitato Organizzatore esclusivamente agli atleti e agli allenatori/dirigenti. La domenica sera, insomma, non sarà possibile per il pubblico accedere allo stadio: scelta dolorosa, ma l’unica possibile per garantire invece a tutti gli atleti la certezza di poter partecipare alla Chiusura del Torneo. L’invito del Comitato Organizzatore è quindi di non presentarsi allo Stadio se non si è muniti di braccialetto, né tantomeno di sostare nelle aree adiacenti per evitare problemi di ordine pubblico. La Cerimonia di Chiusura non sarà visibile dall’esterno.