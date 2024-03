Quattro feriti gravi in località Fontane: ottima riuscita per l’esercitazione dei Vigili di Condino e gli Ambulanzieri di Storo

Un momento dell’esercitazione

Domenica mattina 24 marzo in località Fontane si è svolta una riuscita manovra di pronto intervento da parte del Corpo dei Vigili del Fuoco di Condino e da un equipe di Pronto soccorso degli Ambulanzieri di Storo. Circa 25 gli uomini impiegati dal comandante Roberto Pizzini che hanno dovuto recuperare quattro gravi feriti intrappolati in un autovettura.

La simulazione è stata volutamente complicata allo scopo di testare la reattività dei Vigili e di chi doveva soccorrere i feriti.

La vettura posta in fondo ad una ripida scarpata è stata per prima cosa ancorata e messa in sicurezza e solo dopo i vigili sono intervenuti direttamente sulla vettura. Per l’occasione i volontari hanno testato per la prima volta la nuovissima cesoia a batteria che con facilità ha permesso di estrarre i feriti. Il comandante Pizzini ci ha precisato anche questo aspetto: “I feriti non erano di nostra nazionalità e non parlavano l’italiano pertanto i soccorritori hanno dovuto attentamente procedere per evitare situazioni di pericolo maggiori. L’utilizzo del nuovo macchinario ci consente di intervenire in breve tempo, senza la stendere rotoli di tubo allo scopo di alimentare la cesoia che di fatto può tagliare completamente la scocca di qualsiasi mezzo”.

Il Corpo dei Vigili Volontari di Condino conta 54 uomini di cui 31 sempre pronti e allenati all’intervento d’emergenza.

Prossimo appuntamento lunedì 1° aprile ci viene fatto presente che presso la chiesetta di san Lorenzo posta sul colle che sovrasta il paese, viene riproposta la santa Messa in occasione dei 31 anni dall’incendio della Rocca Pagana. In quei tragici momenti purtroppo per la grande famiglia dei Vigili del fuoco volontari del Trentino, si è verificata la morte di Pino Bondi vice Comandante dei colleghi di Tione.

Da quel giorno Condino non ha mai dimenticato e molti cittadini accompagnano i Vigili in questa mesta cerimonia.