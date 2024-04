Semifinali Scudetto: l’Itas vince anche a Monza

Foto Marco Trabalza – Trentino Volley

È solo una vittoria a separare la Trentino Volley da quella che sarebbe la decima Finale Scudetto della sua storia, dopo che i gialloblù, nella serata di mercoledì 3 aprile, hanno espugnato l’Opiquad Arena di Monza, assicurandosi anche gara 2 della serie di Semifinale Play Off Scudetto 2024. I ragazzi di Soli hanno saputo bissare il successo ottenuto in gara 1, assicurandosi per 3-1 anche il secondo atto del confronto al meglio delle cinque, di fronte ad oltre 3.500 spettatori.

Per guadagnarsi tre occasioni per chiudere il conto (la prima già domenica pomeriggio a Trento), i tricolori hanno messo in campo ancora maggiore determinazione, tecnica ed agonismo, caratteristiche necessarie per approcciare al meglio il match, vincendo a mani basse il primo parziale, e poi ripartire di slancio dopo il secondo set, nel momento in cui Monza era riuscita ad ottenere il punto del pareggio. Una grande prova corale a muro (a segno quindici volte, con ben quattro giocatori autori di tre punti a testa), la capacità di realizzare break point sempre nella parte centrale del terzo e quarto periodo con Lavia (12), Michieletto (17, mvp col 45% a rete, due block e due ace) e Rychlicki (16) e l’incisività in tutti i fondamentali di Kozamernik (3 muri, 3 ace ed il 100% in primo tempo) hanno consentito ai tricolori di allungare e distendersi sempre meglio. Il 3-1 finale è però arrivato anche per mezzo di una prova precisissima a rete: un solo errore su 88 attacchi effettuati, col 53% finale di squadra.

La cronaca. Nessuna sorpresa negli starting six proposti dai due tecnici: Soli conferma Acquarone in regia e Rychlicki opposto, Michieletto e Lavia in banda, Kozamernik e Podrascanin al centro e Laurenzano nel ruolo di libero, mentre Eccheli, ancora privo di Maar, risponde con Kreling alzatore, Szwarc opposto, Loeppky e Takahashi laterali, Galassi e Di Martino al centro, Gaggini libero. L’avvio è molto contratto da parte di entrambe le squadre, specialmente in battuta, con tanti errori da ambo le parti. La prima a trovare continuità è Trento, che con Kozamernik (ace e mezzo ace) accelera subito sul 9-6, costringendo i padroni di casa a rifugiarsi in un time out. Alla ripresa, sono ancora i gialloblù a dettare legge col proprio centrale al servizio (11-6) e poi a rintuzzare con Lavia a muro anche il tentativo di recupero dei brianzoli (da 14-12 a 17-12). Eccheli spende il secondo tempo, ma in seguito c’è spazio solo per i tricolori, che con Michieletto e Podrascanin (attacco e muro) accelerano ulteriormente (23-14) e chiudono in fretta il primo parziale con Rychlicki, già sul 25-15.

La Mint prova a replicare dopo il cambio di campo, affilando il suo servizio e l’attacco di Takahashi; nel giro di pochi minuti i locali accelerano (4-7 e 6-10), costringendo Soli ad interrompere il gioco. Alla ripresa, l’Itas Trentino soffre (8-12) ma non perde la bussola e con Lavia sugli scudi piano piano recupera gap sino al 15-15, ispirato da un errore in primo tempo di Galassi e da un muro di Kozamernik sullo stesso centrale rotaliano. I Campioni d’Italia mettono il naso avanti con un muro di Rychlicki (18-17), ma successivamente Monza replica con Di Martino e l’ace dello stesso Galassi (18-21). È lo spunto che decide il set, perché poi la Vero Volley non concede più nulla (19-23) e chiude i conti già sul 21-25 con un errore in battuta del neoentrato Nelli.

Trascinata da Lavia e Michieletto, la formazione ospite riprende in mano le redini del gioco nel terzo parziale (4-2 e 8-5). Kozamernik mura Loeppky per il +4 (10-6), imitato qualche secondo dopo da Podrascanin (su Szwarc per il 13-8); in seguito i gialloblù scappano via sempre con maggiore autorità e determinazione, grazie nuovamente ad Alessandro (18-12 e 20-13). Il 2-1 esterno arriva sul 25-18, con Eccheli che utilizza male il video-check, andando di fatto a regalare l’ultimo punto ai tricolori per interrogare il sistema per un possibile fallo di piede di Nelli (che non c’era) al servizio (gioco interrotto e punto per Trento).

I servizi vincenti di Michieletto (due) offrono il primo spunto nel corso del quarto set (da 6-5 a 8-5) dopo un’iniziale lotta punto a punto. Monza risale in fretta la china con la stessa arma (ace di Loeppky), trovando la parità a quota 10. I trentini alzano l’intensità in difesa e a muro, trovando con Kozamernik e Acquarone i punti che la spingono avanti sul 19-16. E’ lo spunto decisivo, perché poi la Mint si innervosisce e lascia sempre più spazio agli avversari, che si portano verso i titoli di coda in fretta: 25-28 e 2-0 nella serie.

“Siamo stati bravi a stare uniti e positivi in una situazione di difficoltà, specialmente in attacco dove abbiamo offerto una prova altalenante. Abbiamo avuto pazienza – ha spiegato l’allenatore Fabio Soli al termine della partita – ; con il servizio ed il muro abbiamo trovato il modo per compensare i nostri problemi contro una Monza che in alcuni momenti ci ha fatto male col servizio, tirandolo a tutto braccio. Su alcuni aspetti possiamo e dobbiamo fare meglio, ma portare a casa il risultato in questa maniera ci aiuta a crescere e anche a migliorare come mentalità. Il 2-0 nella serie è un buon bottino, ma ora dobbiamo pensare ad una partita alla volta e farci trovare pronti per la prossima, anche tenendo conto che gli avversari potrebbero recuperare un giocatore importante come Maar”.

Fra quattro giorni, domenica 7 aprile, si tornerà in campo alla ilT quotidiano Arena di Trento per gara 3, che prenderà il via a partire dalle ore 17. Prevendita biglietti già attiva su https://trentinovolley.vivaticket.it/it/event/semifinale-play-off-2024-s3/232552.

Il tabellino.

Mint Vero Volley Monza-Itas Trentino 1-3

(15-25, 25-21, 18-25, 18-25)

MINT VERO VOLLEY: Takahashi 13, Di Martino 7, Szwarc 13, Loeppky 19, Galassi 7, Kreling, Gaggini (L); Visic, Mujanovic. N.e. Comparoni, Morazzini e Beretta. All. Massimo Eccheli.

ITAS TRENTINO: Lavia 12, Kozamernik 10, Rychlicki 16, Michieletto 17, Podrascanin 9, Acquarone 3, Laurenzano (L); Nelli, Magalini. N.e. D’Heer, Cavuto, Pace, Berger, Magalini, Garcia. All. Fabio Soli.

ARBITRI: Cappello di Sortino (Siracusa) e Puecher di Rubano (Padova).

DURATA SET: 22’, 29’, 30’, 27’; tot 1h e 48’.

NOTE: 3.517 spettatori, incasso non comunicato. Mint Vero Volley: 4 muri, 2 ace, 18 errori in battuta, 10 errori azione, 45% in attacco, 54% (28%) in ricezione. Itas Trentino: 15 muri, 5 15 ace, 15 errori in battuta, 1 errori azione, 53% in attacco, 49% (24%) in ricezione. Mvp Michieletto.