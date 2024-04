A Fondo, in Val di Non, l’Autonomia trentina secondo Dellai

Il dibattito intorno ai progetti di riforma costituzionale nella direzione di plurime “autonomie differenziate” forse non scalda ancora la generalità dell’opinione pubblica. Non di meno rende attuale la questione di dove debba andare un’autonomia ormai “matura” – e addirittura “custodita” da accordi internazionali – come quella trentina.

Ne ripercorre la storia il libro di Lorenzo Dellai “Essere comunità autonoma. Il Trentino, dalle radici alle nuove vie dell’Autonomia”, che sulla scorta anche della sua dalla pluriennale esperienza di amministratore della cosa pubblica rivolge lo sguardo anche al futuro, analizzando le sfide che il Trentino dovrà affrontare.

Il libro sarà presentato dall’autore venerdì 12 aprile alle 17.30 al Circolo anziani di Fondo (in via Battisti) , in val di Non, presente anche Walter Iori, già sindaco di Revò.