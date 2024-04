Al via Fiorinda, la festa di primavera dedicata ai meli in fiore della Val di Non

Al via la decima edizione di “Fiorinda”, la festa organizzata dalla Pro Loco di Taio che rende omaggio alla fioritura dei meli della Val di Non.

“La primavera dei meli della Val di Non – ha affermato la presidente della Pro Loco di Taio Martina Inama – è uno dei fenomeni naturali più suggestivi dell’intero Trentino: decine di ettari di fiori a perdita d’occhio che trasformano in una distesa candida il fondovalle. E’ stata questa l’ispirazione di “Fiorinda”, la manifestazione che celebra l’esplosione floreale della Val di Non con un ricchissimo programma di intrattenimento, cultura e buon cibo pensato per tutta la famiglia”.

Per tutto il pomeriggio e per l’intera giornata di domani (domenica 14 aprile) sono previsti laboratori di cucina, visite guidate, prove di pesca, esperienza con i falchi, piccoli esperimenti di oreficeria, e molte altre proposte pensate dalla Pro Loco per interessare non solo i bambini ma anche gli adulti, sollecitando fantasia e curiosità con attività insolite.

Quest’anno Fiorinda arricchisce l’offerta culturale, con le visite guidate a Castel Valer (novità 2024), che si vanno ad aggiungere alle altre iniziative di scoperta del patrimonio locale, come le visite guidate alla centrale idroelettrica di Taio e alla diga di Santa, gli sconti per l’ingresso a Castel Thun, le visite alle celle ipogee di Melinda, le aperture eccezionali di suggestive chiesette e dell’antica Pieve di Torra.