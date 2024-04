Festa del lavoro, a Lavis la manifestazione di Cgil Cisl e Uil

A Lavis il 13 e il 14 aprile il Festival della Fantasia

Prende il via questo pomeriggio (sabato 13 aprile) alle 14 in piazzetta degli Alpini “Lavis fa storie – Festival della Fantasia”, che si svolgerà tra oggi e domani (domenica 14 aprile) in via Matteotti e in piazzetta Alpini, a Lavis. Trenta gli eventi in programma, tra spettacoli, letture ad alta voce, concerti musicali e laboratori creativi. […]