Il Trentino in libreria con la nuova guida di Guido Laino

È da pochi giorni uscita in libreria la guida Insider “Trentino” di Guido Laino, dedicata alla scoperta del territorio della provincia di Trento. Un testo di oltre 300 pagine, suddivise in sei capitoli, per approfondire la conoscenza dell’ambiente naturale del Trentino, ma anche le sue bellezze architettoniche e artistiche fatte di diverse identità e retroterra storici, […]