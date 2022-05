Al Paladolomiti di Pinzolo il XVI Festival della Canzone europea dei bambini

“Ma che magico mondo musicale! Ci sono tanti strumenti ed è reale! Insieme vanno tutti d’accordo!”. Prendiamo a prestito le parole di una delle canzoni vincitrici del concorso “Un Testo per noi”, per sintetizzare l’atmosfera che ha accompagnato il XVI Festival della Canzone europea dei bambini, andato in scena sabato 21 e domenica 22 maggio al Paladolomiti di Pinzolo. Un festival tutto trentino, ideato dalla vulcanica Adalberta Brunelli, direttrice del Coro Piccole Colonne di Trento e realizzato dai bambini per i bambini. Un festival unico nel suo genere anche nel panorama musicale nazionale e mondiale, dove i bambini delle scuole Primarie a concorso, preparano i testi e curano le coreografie che accompagnano l’esecuzione affidata ai giovani coristi de “Le Piccole Colonne”.

Un festival che ogni due anni conclude il concorso internazionale “Un testo per noi”, nel quale le classi delle scuole Primarie di tutti i Paesi sono invitate ad inventare il testo di una canzone.

Gli elaborati giudicati vincitori, sono in seguito musicati da grandi nomi della musica leggera italiana e nel corso degli anni hanno collaborato con il coro, autori quali Franco Fasano, Al Bano Carrisi, Dario Baldambembo, Memo Remigi, Beppe Carletti, Mino Reitano.

“È stata una grande gioia tornare e poter riportare sul palcoscenico e davanti al pubblico il Festival della Canzone europea dei bambini – ha commentato Adalberta Brunelli, direttrice del Coro Piccole Colonne e direttrice artistica dello spettacolo. – I bambini sono stati tutti bravissimi, sia quelli delle classi vincitrici, che hanno saputo stupirci con coreografie originali e colorate, sia quelli del coro, dei veri piccoli professionisti!”.

Presentati da Lorenzo Branchetti, noto ai più piccini come il folletto Milo Cotogno protagonista dello storico programma Rai “Melevisione”, il coro ha cantato le canzoni scritte dagli alunni provenienti da Lombardia, Lazio, Trentino e Puglia.

Anche il festival, non poteva essere altrimenti, si era fermato a causa della pandemia ed allora il coro ha portato sul palco alcune canzoni nate nella precedente edizione del concorso che non si era potuto concludere nel 2020.

Eccoli dunque i vincitori, tutti a pari merito: le classi IV A e IV B della scuola Primaria Marcelline di Foggia con il brano “Ukbull”; la classe IV B della scuola Primaria Ada Negri di Roma, con “La ballata della gentilezza”; la III A della scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo di Rivanazzano Terme (Pavia) con “Carnevale in la minore?”; le classi II A e II C della scuola Primaria don Donato Panna di San Donaci (Brindisi) con il testo “Aqua e la vitamina C”; la Classe II C della scuola Primaria Clarina di Trento con “La danza del corsivo”; le classi III A e B della scuola Primaria di Verla di Giovo con il testo “SWAG”.