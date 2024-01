La domenica è ancora della Filarmonica

Riapre a Trento il salotto domenicale della Società Filarmonica con “I (nuovi) Concerti della Domenica”: otto appuntamenti, sia di impostazione classica ispirata al grande repertorio cameristico sia capaci di indicare situazioni artistiche completamente diverse.

Si parte domenica 21 gennaio con il debutto in sala del Trio Pantoum, uno dei più promettenti ensemble di musica da camera europea, che trae il nome dal “Pantoum”, una forma poetica originaria della Malesia arrivata in Francia con la moda dell’orientalismo nel XIX secolo.

Il 28 gennaio spazio al pianoforte con il pianista trentino Mario Patuzzi che nel 1974 proprio in Filarmonica e con lo stesso programma teneva il suo primo concerto, avvio di una brillante carriera che di lì a poco lo avrebbe portato a fianco dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, del Bayerischer Rundfunk di Monaco e, soprattutto, alla vittoria, nel 1977, del Concorso internazionale di Monaco di Baviera.

Il 4 febbraio i solisti e le prime parti dell’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani si esibiranno unendo il quartetto d’archi alla calda sonorità del clarinetto. L’11 febbraio si raddoppia con Sinfonia a 8 Archi, un concerto nato dalla nuova collaborazione con l’Accademia Stauffer di Cremona.

Il 18 febbraio dall’Ungheria arriva Katica Illényi per far vibrare nell’aria le note del suo theremin con la sua “tastiera” immateriale, astratta.

Domenica 25 febbraio sul palco di Via Verdi debutta Arsenii Mun, un naturale talento musicale da seguire con trepidazione non con gli occhi, ma da ascoltare con orecchie e pensiero in un repertorio disseminato di virtuosismi e oasi liriche. Il venticinquenne pianista russo è fresco vincitore dell’ultima edizione del prestigioso Concorso pianistico “F. Busoni” di Bolzano.

Il 3 marzo approda in città il giovane Quatuor Wassily con un concerto “à la carte”, in cui il pubblico potrà scegliere sul momento il programma, tra antipasti, primi, secondi e dessert musicali.

Il ciclo di concerti si chiude il 10 marzo con l’Omaggio a John Williams dei Solisti di Milano Classica: da E.T. a Star Wars, da Schindler’s List a Jurassic Park, le più indimenticabili colonne sonore di John Williams saranno proposte in un’inedita versione cameristica.

Per informazioni su orari, biglietti e programma dettagliato: www.filarmonica-trento.it.