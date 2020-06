Trentino, le linee guida per i centri termali

“Colora il mondo”, le Vigiliane sfidano i bambini

Nonostante il formato ridotto dalle misure di sicurezza anti-covid, le Feste Vigiliane 2020 provano a non perdere il loro slancio creativo, trovando nuovi modi per coinvolgere la cittadinanza. Dopo le tantissime adesioni alla “rassegna di pensieri”, lanciata a fine lockdown per raccogliere le riflessioni dei trentini sul difficile periodo attraversato, arriva una nuova sfida, questa […]