È Monica Viola la nuova presidente delle Pro Loco trentine

La proclamazione della nuova presidente delle Pro Loco Trentine Monica Viola. Foto Facebook Federazione Trentina delle Pro Loco e loro Consorzi

Si è svolta nella mattinata di sabato 20 giugno l’assemblea della Federazione trentina Pro Loco e loro Consorzi – Comitato UNPLI trentino che, in programma ad aprile, era stata rimandata a causa dell’emergenza.

Snodo fondamentale dell’assemblea era il rinnovo degli organi dell’ente, a partire dalla presidenza, con l’uscente Enrico Faes che lascia dopo 8 anni per via del raggiungimento del numero massimo di mandati.

Al suo posto è stata eletta Monica Viola, già consigliera e presidente della Pro Loco di Zambana, che guiderà un consiglio composto da Fabio Chiodega, che rivestirà il ruolo di vice presidente, Cesare Pellegrini, Tommaso Beltrami, Marco Sorio, Claudia Leonarduzzi e Gabriella Cilione.

“Il mio impegno sarà quello di rappresentare tutte le Pro Loco del Trentino, indistintamente, lavorando con collaborazione, dialogo e ascoltando le istanze che arrivano da tutti gli associati”, ha esordito la neoeletta presidente: “Sono molto orgogliosa della squadra che mi accompagnerà in questo percorso, composta da persone preparate, impegnate e accomunate dalla grande passione per il mondo del volontariato delle Pro Loco. Ringrazio i miei colleghi del precedente mandato, che mi hanno fatta crescere come persona e conoscere meglio questo meraviglioso mondo”.

L’augurio alla nuova presidente arriva anche da Enrico Faes, che al termine delle votazioni ha espresso “grande soddisfazione per l’esito, un successo sia in termini di partecipazione, con ben 12 candidature pervenute, che di risultati, con un gruppo qualificato e coeso che dimostra come la strada intrapresa finora valga la pena di essere perseguita”.