San Vigilio, il saluto ai missionari trentini nel mondo

L’incontro estivo di qualche anno fa dei missionari trentini rientrati in Italia per un periodo di vacanza

Sono 388 i missionari trentini sparsi in tutto il mondo, che quest’anno, a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia, non potranno fare ritorno nella città natale per il tradizionale periodo di riposo di inizio luglio.

Un periodo di riposo che era anche l’occasione per incontrarsi con l’Arcivescovo e i collaboratori del Centro Missionario, che quindi, anche a distanza, non hanno voluto far mancare, tramite un videomessaggio, un segno tangibile di sostegno e un abbraccio ideale da parte di tutta la diocesi, nella speranza di rivedersi presto di persona.

“In questo momento la pandemia sta colpendo soprattutto le vostre terre, per cui un ricordo particolare per il grande dolore in cui siete immersi”, è il saluto del vescovo Lauro: “La pandemia ci ha uniti nel dolore, speriamo di rimanere uniti nella fraternità e nel Vangelo. Insieme ripartiamo, con e per gli altri”.

Poi il saluto ai missionari di don Cristiano Bettega, Delegato dell’Area Testimonianza e Impegno Sociale della Diocesi, prima della suggestiva conclusione del video con alcune immagini del Trentino.