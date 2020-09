Maltempo, la Trento-Malè resta ferma fino al 7, sostituita dai bus

In agosto in Trentino il doppio della pioggia rispetto alla media

Negli ultimi 30 giorni in provincia di Trento ha piovuto il doppio di quanto non abbia finora registrato la media storica. Il dato, indicativo del tipo di fenomeno che anche il Trentino ha dovuto affrontare, è stato discusso stamani in Sala Giunta dove, alla presenza del presidente della Provincia Fugatti e del dirigente generale del […]