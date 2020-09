Alla chiesa medievale di S. Maria Maddalena con il Diocesano

La chiesa di Santa Maria Maddalena Terragnolo. Foto di Luca Fornasa

Il Museo Diocesano Tridentino, in collaborazione con l’Apt Rovereto e Vallagarina e il Comune di Terragnolo, propone per il 6 e il 13 settembre un’escursione che dal centro abitato di Terragnolo attraversa il bosco fino a raggiungere la chiesa medievale di Santa Maria Maddalena.

Un’escursione facile, su un percorso ad anello adatto a famiglie con bambini della lunghezza di quasi 5 chilometri per circa 2 ore di cammino e un dislivello di circa 300 metri tra discesa e salita. Il cammino sarà accompagnato da voci esperte: un educatore del Museo Diocesano Tridentino e un accompagnatore di territorio, che aiuteranno i partecipanti a scoprire l’incanto del paesaggio della valle di Terragnolo e quindi a conoscere la chiesetta romanica di Santa Maria Maddalena, che si trova sopra la frazione Puechem di Terragnolo, su un colle roccioso a 925 metri di altitudine. Un piccolo tesoro di arte pittorica costruita con pietre locali. Al suo interno si trovano affreschi del Trecento ben conservati. Da lì è possibile ammirare un magnifico panorama sull’intera vallata e sulle montagne circostanti: il Monte Altissimo nel Parco del Baldo, le Alpi di Ledro, il Biaena; il Finonchio, i dossi di Serrada, i Monti Maggio e Pasubio.

Il ritrovo è per domenica mattina alle 9.00 in piazza don Lorenzo Guetti, nella frazione Piazza di Terragnolo. Dalle 9.00 alle 12.00 è prevista l’escursione diretta alla Chiesa di Santa Maria Maddalena con pranzo finale in un ristorante della zona.

Le iscrizioni vanno effettuate entro le 17 del giorno precedente online, o telefonando allo 0464 430363, o mandando una mail a info@visitrovereto.it o presentandosi di persona presso gli uffici informazioni di Rovereto e Brentonico.

Il costo, pranzo incluso, è di 21 euro per gli adulti, 19 euro per i possessori della Museum Pass e Trentino Guest Card e 10 euro per bambini fino a 10 anni.

L’attività si svolge con un minimo di 4 e un massimo di 16 partecipanti. Le visite sono svolte ovviamente in massima sicurezza nel rispetto di tutte le norme anti-Covid.