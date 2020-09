Come ripartiamo? Fondazione Caritro e CSV per la creatività giovanile

Tra i principali enti che nel post-pandemia si sono spesi per favorire la ripartenza ed il ritorno alla normalità delle attività culturali, si è distinta la Fondazione Caritro, con l’attivazione di bandi speciali e opportunità rivolte in particolare al mondo della ricerca, dell’istruzione, della cultura e del sociale.

Tra le novità di questo periodo anche il concorso “Come ripartiamo?“, promosso assieme al CSV del Trentino per stimolare la creatività dei giovani dai 14 ai 18 anni, fornendo loro gli strumenti e l’appoggio necessario per trasformare in realtà le tante idee di una generazione spesso frenata dalla mancanza di mezzi.

La ripartenza delle comunità passa infatti necessariamente dal protagonismo attivo dei ragazzi, dal loro avvicinamento alle realtà culturali e dal dialogo costruttivo che possono instaurare con il mondo degli adulti: sono questi gli obiettivi del concorso, che si propone, premiando la creatività dei giovani, di coinvolgere le realtà del territorio interessate ad “adottare” le idee presentate per trasformarle in progetti.

A questo scopo la Fondazione Caritro ha previsto una serie di premi e contributi: il primo, del valore di 1.500 euro, destinato a giovani o gruppi di giovani che presentano le migliori idee creative (che vengono adottate dalle realtà culturali), quindi un contributo fino a 2.000 euro per le realtà culturali che adottano un’idea creativa per poi svilupparla in proposte culturali, infine un contributo fino a 5.000 euro alle realtà culturali che trasformano in progetti culturali le migliori proposte presentate, che verranno selezionate da un’apposita Commissione.

Il termine per la presentazione delle idee creative da parte di giovani o gruppi di giovani (grazie all’eventuale facilitazione dei docenti degli istituti scolastici di appartenenza) è fissato entro il 15 ottobre prossimo. Per maggiori informazioni sul concorso e sulle fasi di sviluppo il consiglio è di consultare l’apposita sezione sul sito web della Fondazione Caritro.