La fede in ricerca, Farina e Tisi in dialogo

Quando Sergio Zavoli a Trento riempì l’Arcivescovile

Lo scrittore e giornalista Sergio Zavoli, scomparso stanotte a 96 anni, è ricordato a Trento per la sua “lectio” all’Arcivescovile del 28 febbraio 1997 su invito del direttore di Vita Trentina don Agostino Valentini (per il 70° del settimanale) e del Collegio Arcivescovile. C’erano 700 persone ad ascoltarlo (in diretta anche su radio Studio Sette) […]