Referendum, netta affermazione del Sì anche in Trentino

Immagine tratta da Eligendo, www.elezioni.interno.gov.it/

Si stanno ultimando in tutta Italia le operazioni di spoglio dei voti per il referendum confermativo sul taglio dei parlamentari, ma l’esito della consultazione non è mai stato in dubbio, con il Sì che fin dai primi momenti ha ottenuto un largo vantaggio sul No.

A livello nazionale, con un’affluenza complessiva del 53,84%, sono intorno al 70% i voti favorevoli all’approvazione della legge costituzionale concernente le modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari. Un dato analogo anche se poco meno deciso quello registrato in provincia di Trento, dove i Sì si fermano al 63,62 %, con i No al restante 36,38 %.

Ancora meno netta l’affermazione del Sì andando a scorporare il dato sul solo capoluogo: a Trento infatti il Sì si è imposto con “solamente” il 57,05 %, di fronte a ben il 42,95 % di contrari, poco diverso dal risultato dei seggi del comune di Rovereto, dove il Sì ha ottenuto il 59,35 % ed il No il restante 40,65 %.