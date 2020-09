Presentato il Festival dello Sport, in parte online e in parte a Milano

Urbano Cairo con Maurizio Fugatti alla presentazione del Festival dello Sport 2020

È stata presentata nella mattinata di oggi la terza edizione del Festival dello Sport, che nella promessa di tornare a popolare le strade di Trento nel 2021, quest’anno si svolgerà per la maggior parte online. Dal vivo soltanto una parte degli incontri in programma, che però, nonostante la forte presenza trentina nell’organizzazione dell’evento, si terranno in quel di Milano.

Il grande evento, organizzato da La Gazzetta dello Sport e da Trentino Marketing, con la collaborazione di Provincia Autonoma di Trento, Comune di Trento e Apt di Trento, si svolgerà come da programma dal 9 all’11 ottobre prossimi, con il titolo “We are the champions“. L’ampio sostegno degli enti territoriali trentini nell’organizzazione però non appare compensato dalla presenza fisica, visto che la scelta della location per gli alcuni incontri aperti al pubblico è caduta sul Teatro Strehler di Milano, e sulla Sala Buzzati, presso la sede di Gazzetta. In Trentino vedremo soltanto le tre Masterclass dedicate all’arrampicata ad Arco, al basket a Ronzone e al parkour in Val di Non.

“A Trento, grazie al Festival, si è riusciti a creare una vicinanza tra il pubblico e i grandi campioni come in nessun altro evento sportivo”, ha dichiarato Maurizio Fugatti, presidente della Provincia autonoma di Trento durante la presentazione, sottolineando come “nella fase attuale dell’emergenza non sarebbe stato possibile mantenere tutto questo, a causa dei forti assembramenti che si sarebbero venuti a creare e che le disposizioni in vigore puntano a evitare. Il nostro impegno e il nostro entusiasmo permangono anche in questa edizione, per dare continuità, a fianco de La Gazzetta dello Sport, allo spirito di questo bellissimo Festival e per trovarci pronti e concentrati per l’edizione del 2021 che tornerà al suo format classico, a Trento”.

Tanti e di rilievo gli ospiti annunciati, con il programma degli incontri in streaming che vede nomi del calibro di Lewis Hamilton, Rafa Nadal, Chris Froome, Mark Spitz, Maverick Viñales, Romelu Lukaku, Zlatan Ibrahimovic, Gianluca Vialli, Reinhold Messner e Nirmal Purja, Michel Platini, Zico, Franco Causio, Carlo Bertelli e l’equipaggio di Luna Rossa, Federica Brignone, Michela Moioli e Roland Fischnaller, Chuck Jura, Bob Morse e Dino Meneghin, Yeman Crippa, Juri Chechi, Igor Cassina e Marco Lodadio, le Farfalle, ed i campioni del mondo di ciclismo Francesco Moser, Maurizio Fondriest, Beppe Saronni, Moreno Argentin, Alessandro Ballan e Gianni Bugno.

Agli incontri aperti al pubblico, ovviamente con tutte le restrizioni e le regole sanitarie vigenti, saranno presenti tra gli altri anche il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, Giovanni Malagò Presidente del Coni, Iker Casillas, Carlos Puyol, Javier Tebas, Marcello Lippi, Arrigo Sacchi, i fratelli Simone e Filippo Inzaghi, Javier Zanetti, Estaban Cambiasso, Giampiero Gasperini, Pierluigi Gollini, Roberto Boninsegna, Bernard Hinault, Marco Belinelli, Danilo Gallinari, Nicolò Melli, Carolina Kostner, Flavia Pennetta, Tania Cagnotto, Elisa Di Francisca, Simona Quadarella, Gabriele Detti, Francesca Schiavone, Jannik Sinner, Patrick Mouratoglou, Bebe Vio, Fiona May, Valentina Vezzali, Antonio Rossi, Carlton Myers, Jury Chechi, Frank Chamizo e Fabio Basile, Alex Bellini, Nives Meroi con Romano Benet, Hervé Barmasse, Aldo Montano.