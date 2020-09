Trento è terza nella classifica del BenVivere di Avvenire

Circoscrizioni di Trento, novità sulla riapertura

Novità sulla riapertura delle circoscrizioni di Trento. Da lunedì solo su appuntamento sono aperte le circoscrizioni di Gardolo, Meano, Bondone, Ravina-Romagnano, Argentario, Mattarello, San Giuseppe-Santa Chiara, Centro Storico-Piedicastello, con uno sportello ciascuna, per il rilascio delle certificazioni anagrafiche, per l’autenticazione delle firme e copie e per l’attivazione delle tessere sanitarie. Da ieri sono aperte su […]