Don Ivan Maffeis parroco a Rovereto

Fra i mandati di ministero resi noti in data primo ottobre anche quello dell’ex direttore di Vita Trentina don Ivan Maffeis; dopo 11 anni di servizio a Roma dove attualmente era sottosegretario della Conferenza Episcopale Italiana, don Ivan è chiamato a Rovereto dove guiderà le parrocchie di San Marco e Sacra Famiglia, Trambileno, Vanza, Noriglio e Terragnolo.

Prende il posto di mons. Sergio Nicolli (ora parroco di Rovereto-S. Marco e S. Famiglia, Trambileno, Vanza) che diventa collaboratore della zona pastorale delle Giudicarie e di don Emanuele Cozzi (parroco di Noriglio e Terragnolo) che si appresta a fare esperienza pastorale con il Prado, movimento sacerdotale.

Le altre nomine riguardano i preti novelli: don Devis Bamhakl sarà vicario parrocchiale ad Aldeno e don Gianluca Leone, cappellano all’Ospedale di Cles e collaboratore della Zona pastorale Valli del Noce. Infine don Renzo Scaramella, dopo l’anno sabbatico, sarà cappellano dell’Ospedale di Cavalese.

In merito a don Maffeis, 57 anni, di Pinzolo, hanno scritto nei giorni scorsi alcuni quotidiani nazionali (dopo la recente nomina di tre nuovi sottosegretari della CEI), facendo l’ipotesi di un suo servizio in altre diocesi o ancora a Roma, oppure di un rientro in Trentino.

In Cei don Ivan era stato chiamato nel 2009 (dopo dieci anni di direzione a Vita Trentina e Ufficio Comunicazioni Sociali) come direttore dell’Ufficio nazionale delle Comunicazioni Sociali: assieme ad altre cariche legate al suo ruolo, era stato nominato anche portavoce della CEI e sottosegretario nel 2015 in un apprezzato ruolo di mediazione con le altre istituzioni (compreso il governo) e i media nazionali. Nel 2017 era stato chiamato da papa Francesco a far parte come Consultore in Vaticano della Segreteria per le Comunicazioni Sociali.

Al nostro ex direttore un affettuoso bentornato e l’augurio di buon lavoro pastorale dopo le esperienze precedenti a Mori, Ravina e Romagnano e Sant’Antonio di Mavignola.