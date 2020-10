L’antica chiesa di Andalo si presenta al pubblico

È morto Italo Tonidandel, prete di operai e lavoratori

Alla sera di Pasqua il Signore ha chiamato alla pienezza della vita don Italo Tonidandel. Nato nel 1925 a Fai della Paganella, paese ricco di vocazioni, ebbe in famiglia un’educazione concreta che ha caratterizzato il suo ministero svolto in gran parte in Alto Adige nella dedizione ai lavoratori. Ordinato prete nel 1950, da cooperatore a […]