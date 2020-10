Covid, salgono i contagi in Trentino: 111 nelle ultime 24 ore

Anche in Trentino disco chiuse e mascherine nella “movida”

Non ammette deroghe regionali o provinciali l’ordinanza emessa lo scorso 16 agosto dal ministro della salute Roberto Speranza, per contenere la diffusione del Covid-19 dopo gli ultimi preoccupanti aumenti dei contagi. Anche in Trentino quindi, a partire da oggi e fino al 7 settembre prossimo, entra in vigore l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto, […]