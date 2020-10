In Trentino oggi 173 positivi e record di tamponi analizzati

L’analisi dei tamponi. Foto ufficio stampa PAT

Con la cifra record di 3.132 tamponi analizzati ieri, salgono di altre 173 unità i casi positivi al Covid-19 in Provincia di Trento. Lo certifica il rapporto quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che specifica come, sul totale dei nuovi contagiati, la maggior parte (98) presenta sintomi.

Aumentano anche i ricoveri in ospedale, che salgono a 118, con 9 pazienti in terapia intensiva, mentre i decessi sono 3.

Preoccupa sempre l’incidenza dei contagi fra la popolazione anziana. Il rapporto dice che sono ben 59 i nuovi positivi di persone con 70 o più anni. Considerando che dall’inizio di settembre il il 62 per cento dei ricoveri riguarda pazienti over 70, si capisce quanta attenzione sia necessaria per preservare la salute di chi è comprensibilmente più fragile per questioni anagrafiche.

Sono 18 invece i nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare in corso di accertamento in relazione ai quali non si esclude la necessità di procedere con l’isolamento delle rispettive classi (ieri quelle in quarantena erano 147).