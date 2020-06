Il virus è ancora attivo: 8 nuovi casi in provincia

L’analisi dei tamponi. Foto ufficio stampa PAT

Salgono a 8 i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore in provincia di Trento. Lo comunica il rapporto diffuso oggi dall’Azienda provinciale per i servizi sulla situazione Covid 19 in Trentino.

3 sono i nuovi positivi con sintomi ed altri 5 sono stati individuati tramite screening, un lieve aumento che, come spiega l’Apss, ci può dare almeno due indicazioni: da un lato, che il Coronavirus è ancora attivo e che le regole imposte per frenarne la diffusione devono essere assolutamente seguite; dall’altro, che le attività di screening tutt’ora impiegate portano ad individuare soggetti asintomatici che, se non scoperti, esporrebbero ad ulteriori rischi molte persone.

Ancora alto il numero di tamponi effettuati. Nella giornata di ieri ne sono stati analizzati 680 dall’Apss, 670 dal Cibio e 143 dalla FEM, per un totale di 1.493 tamponi.

I ricoveri in ospedale restano uguali a ieri: 2 pazienti nessuno dei quali in rianimazione. Dei nuovi casi positivi, nessuno proviene da Rsa e tra loro non ci sono minorenni.