Coronavirus: oggi in Trentino altri 187 positivi e 3 decessi

L’analisi dei tamponi. Foto ufficio stampa PAT

Sono 187 i casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Trento, come riferisce il rapporto odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Di questi i sintomatici sono 104, ma rimane significativa la cifra relativa ai casi individuati attraverso le tecniche di rintracciamento.

I contagiati fra gli over 70 sono 33, mentre sono emersi altri 22 casi di bambini e ragazzi in età scolare in merito ai quali si stanno perfezionando gli approfondimenti per stabilire se disporre la quarantena per le rispettive classi: ieri quelle in isolamento sono risultati essere 181.

Anche oggi si registrano purtroppo 3 decessi, mentre il numero dei ricoveri sale a 189 di cui 11 in terapia intensiva.

I tamponi analizzati ieri sono stati 937, tutti all’Ospedale Santa Chiara.