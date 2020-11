Vandalizzato il deposito di Levico della Croce Rossa

Si fa concreto l’aiuto trentino alla città di Verona

Sono attivi da oggi gli operatori trentini giunti in aiuto dei colleghi di Verona per contribuire concretamente al pronto ripristino dei danni provocati dal recente nubifragio che ha duramente colpito la città veneta. In particolare gli addetti del Servizio Gestione strade sono intervenuti con tre spazzatrici, coadiuvati dai Vigili del Fuoco volontari dei Distretti Vallagarina […]