Progetto Manifattura, iniziati i lavori per il restauro della storica ciminiera

Il Museo della Guerra riapre e si rinnova

Riparte con l’ingresso gratuito per tutto il mese di giugno il Museo della Guerra di Rovereto, ma soprattutto con un percorso espositivo rinnovato e interamente bilingue (italiano e inglese), nuovi spazi di accoglienza per i visitatori e due nuove sale con reperti di pregio. In particolare, la riapertura porta con sé il rinnovamento delle sale dedicate […]